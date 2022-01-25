Büyükşehir Bilim Merkezi'nden öğrencilere 'bilim atölyesi'

Öğrenci Dostu Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi öğrencileri bilimle buluşturmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hafta sonu atölyeleri düzenlemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bilime, eğitime, öğrenmeye ve öğrencilere ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda, bilimsel ve teknolojik alt yapısı ile bireylerin; yaparak, yaşayarak, deneyerek, dokunarak bilimsel süreçleri anlamalarını ve öğrenilen bu bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağlamayı hedef edinen Kayseri Bilim Merkezi, minik öğrencilere yönelik atölyeler düzenliyor. Zengin içerikleri, öğretirken eğlendiren etkinlikleri ile öğrencilere yönelik gerçekleştirilen hafta sonu atölyeleri yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler, Bilim Merkezi’nde düzenlenen yelkenli yapıyorum, yerin katmanları yelpazesi, tasarım atölyesi, kuyruklu yıldız, biyomimikri, ayın evreleri, periskop, uzay merdiveni gibi farklı alanlardaki atölyelerde ilgi duydukları konularda meraklarını artırdı. Minik öğrenciler tasarladıkları ürünleri eğitmenleri eşliğinde heyecanla deneme fırsatı bulurken hem öğrendi hem de eğlendi.

Hafta sonları gerçekleştirilen atölyeler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin www.kayseribilimmerkezi.com adresini ziyaret etmeleri gerekiyor. Ayrıca Kayseri Bilim Merkezi, Genç KAYMEK iş birliği ile KAYMEK tesislerinde öğrencileri bilimle buluşturacak atölyeler de düzenliyor.