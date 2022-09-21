Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine 'hoş geldiniz' uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kente öğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerini otogar, havalimanı ve üniversite kampüsünde oluşturduğu 'Üniversite öğrencilerimiz, genç dostu Kayseri'ye hoş geldiniz' stant uygulaması ile karşılayarak kucakladı.

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  • 21.09.2022 11:08
  • Güncelleme: 21.09.2022 11:13
Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine 'hoş geldiniz' uygulaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kente öğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerini otogar, havalimanı ve üniversite kampüsünde oluşturduğu ‘Üniversite öğrencilerimiz, genç dostu Kayseri’ye hoş geldiniz’ stant uygulaması ile karşılayarak kucakladı.

Belediyecilik hizmetlerini sadece altyapı, ulaşım ve imardan ibaret görmeyen, sosyal ve gönül belediyeciliğinin esaslarına uygun olarak şehri yönetmeye gayret gösteren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki genç ve öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından öğrenim görmeye gelen üniversite öğrencilerini kurduğu stantlarla karşılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri ‘hoş geldiniz’ yazısı ve Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarını tanıtıcı stant ile karşıladığı örnek olacak uygulamasında, öğrenim görmek için Kayseri’ye gelen gençlere belediyeye bağlı hizmet birimlerinde kendilerine sağlanmış ayrıcalıkları tanıtarak, gençlerin bu ayrıcalıklardan faydalanmalarını sağlıyor.

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Havalimanı ve Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne kurulan stantlarla Kayseri’ye gelen öğrencileri kucaklayan Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için tüm imkânlarını seferber ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerinde ücretsiz çay ve çorba ikramı yapıyor, ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Konservatuvarlarında gençlere yönelik gitar, keman, bağlama, piyano gibi 16 farklı branşta kurslar düzenliyor. KAYTUR A.Ş.’ye bağlı restoranlarda 18-25 yaş arası öğrencilere yüzde 25 indirim yapılıyor. SPOR A.Ş. 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerine fitness, stüdyo ve yüzme havuzunda yüzde 25 indirim sağlıyor. KAYMEK A.Ş. 39 tesiste onlarca farklı alanda gençlere yönelik yüzün üzerinde branşta ücretsiz kurs imkânı sağlıyor, KAYMEK Akademi Tesisinde bulunan Çamaşır Yıkama Merkezinde ise üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veriyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. standart ücret bazlı öğrenci kartlarını 3,25 lira yapmıştı ve 100 TL’ye 140 biniş hakkı sağlayacak olan indirimli abonman kartlarıyla gençlere ucuz ve kaliteli ulaşım imkânı da sağlıyor.

Gençlere yönelik yürüttükleri hizmetler ile gençlere örnek bir şehirde mutlu bir hayat sunmakta olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlere yönelik yürüttüğümüz hizmetlerle medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kadim şehir Kayseri’yi ‘genç dostu şehir’ yapmayı başardık. Kayseri, sanatsal ve sportif faaliyetlerden kültürel etkinliklere, eğitim hizmetlerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda gençlerin gönlünde yer etmiştir” dedi.

Üniversite öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ diyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi kurduğu kütüphanelerle, açtığı müzelerle, verdiği sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kurslarıyla, sunduğu spor hizmetleriyle, düzenlediği sergilerle, seminerlerle ve yarışmalarla, hayatı kolaylaştırıcı akıllı şehir uygulamasıyla, gençlerin hizmetine sunduğu modern tesislerle yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize örnek bir şehirde mutlu bir hayat sunmaktayız. Gençlerin şehrimize adım attığı anda gördükleri bu sıcak karşılama şehrimizin misafirperverliğini ve yardımseverliğini göstermekte, ailelerinin şehrimize duyacağı güveni artırarak genç dostu şehir kimliğimizi daha da ön plana çıkmaktadır. Gençlerimize, şehrimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyor, öğrenimlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.”

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İHA

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