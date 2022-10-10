Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısında önemli kararlar

Toplantıda Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren’in isminin Büyükşehir Belediyesi veya Bünyan Belediyesi sınırlarında uygun olan bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca çok sayıda ilçe belediyesine ek bütçe verilmesi de gündeme geldi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 18 asıl, 28 ek gündem maddesi olmak üzere 46 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren’in isminin Büyükşehir Belediyesi veya Bünyan Belediyesi sınırlarında uygun olan bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.



TOMARZA, YEŞİLHİSAR, SARIZ VE ÖZVATAN’A EK BÜTÇE TALEBİ

Meclis gündeminde, Tomarza Belediyesi’ne 25 milyon lira, Yeşilhisar Belediyesi’ne 12 milyon lira, Sarız Belediyesi’ne 4,5 milyon lira ve Özvatan Belediyesi’ne 3 milyon lira ek bütçe verilmesi talebi de görüşüldü. Taleplerin, Plan Bütçe Komisyonu’na gitmesi konusu meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

KARDEŞ ŞEHİR MİCKOLC ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Mecliste ayrıca kardeş şehir olan Macaristan’ın Mickolc şehri ile dostluğu pekiştirmek ve mevcut kardeş şehir ilişkilerini ileriye taşımak amacıyla 25-29 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yurtdışı ziyareti hakkında bilgilendirme yapıldı.

İyi Partili Meclis Üyesi Hasan Özsoy, “Bu geziye İyi Parti adına katıldım, çok da mutlu oldum, çok faydalı olduğuna inanıyorum. Oradaki büyükelçimizi tanımaktan mutlu oldum. Bu gezide birlik, beraberlik sergilendi, bunu memnuniyetle, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Beye ve geziye katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok nezaketli, duyarlı ve çok faydalı gezi olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten birlik, beraberlik içerisinde güzel bir ziyaret oldu. Bu tür teknik ziyaretlerin tüm meclis üyelerimize fayda getireceğine inanıyoruz” dedi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.