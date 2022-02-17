Büyükşehir Belediye personeli kan bağışı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi işbirliği ile Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kan bağışı kampanyası başlatıldı. Belediye personelleri ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

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  • 17.02.2022 10:11
  • Güncelleme: 17.02.2022 10:35
Büyükşehir Belediye personeli kan bağışı yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi işbirliği ile Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kan bağışı kampanyası başlatıldı. Belediye personelleri ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi, toplumsal bir sorumluluk olan kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan bağışı kampanyalarına destek olmak amacıyla Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası başlattı. Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından Belediye hizmet binasında kurulan kan bağışı standında personeller kan bağışında bulundu. Kampanyaya destek vermek için kan bağışında bulunan belediye personellerinden Eftal Özkartal, kan bağışı organizasyonunu yapanlara çok teşekkür ederek, “Kan verenle alanı bir araya getirmeyle alakalı güzel bir organizasyon. Kan vermek insanın vücuduna, kendi sağlığına ne kadar faydalı ise alan ve ihtiyacı olanların, ihtiyacının giderilmesi açısından da son derece önem arz eden bir olaydır. Biz, kan ver hayat kurtar sloganıyla hareket ettiğimiz zaman, ülkemizde böyle bir hizmet ve hareket silsilesini doğurmuş oluyoruz” dedi. Resmi işlemler için Büyükşehir Belediyesi’ne gelen vatandaşlar da kan bağışı kampanyasını takdirle karşıladı ve kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Bu kapsamda kan bağışında bulunan ve kampanyaya destek olan vatandaşlardan Mesut Canan, daha önceden de sürekli kan bağışı yaptığını ifade ederek, “Pandemi zamanında biraz bunu aksattık. Bugün buraya belediyede bir işimizi halletmek için gelmiştim. Kan bağışı kurulduğunu görünce hemen işlerimi tamamlayıp kan bağışı vermeye geldim. Kan bağışı hayat kurtarır yani insanların kan bağışını mutlaka ki normal hayat düzenlerine alması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın kendi sağlığı açısından da kan bağışı çok önemli. Başka insanların hayatını kurtarma açısından da son derece önemli. Sadece yarım saat ayrılarak birçok insanın hayatı kurtulabilir” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Donör Kazanım Uzmanı Fatih Polat, kan bağışı kampanyası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pandemi zamanında ve kışın zor şartlarında Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine kucak açtığını belirten Polat, “Bize bu imkânı sağlayan başta Başkanımız Memduh Bey’e ve tüm Büyükşehir Belediyesi ailesine teşekkür ediyoruz. Özellikle pandemi zamanında ve kışın zor zamanında bize kucak açarak, bize bu ortamı sağlayarak kan bağışı kampanyamıza destek oldular. Erciyes Üniversitesi hastaneleri olarak kendilerine minnettarız. Özellikle kanser ve bebek hastalarının kan bağışı ihtiyaçlarını giderdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediyesi ailesi bize yılda iki defa kucak açıyorlar ve kan bağışı kampanyamıza destek oluyorlar. Büyük bir katılım sağlanıyor ve bizim hastalarımıza yardımcı oluyorlar. Biz onlara ellerinden gelen gayretleri gösterdikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Biz şunu söylüyoruz, ‘kan acil değil sürekli bir ihtiyaç ve kan verebilecek herkesi de kampanyamıza desteğe bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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