Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 54 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

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  • 12.09.2022 17:11
  • Güncelleme: 12.09.2022 17:24
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 54 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 27 asıl, 27 ek olmak üzere 54 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Başkan Büyükkılıç, gündem maddelerinin görüşülmesi öncesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.

MECLİS’TEN SENEGAL ŞEHİDİNE VEFA

Gündem maddeleri arasında yer alan ve Senegal’de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren’in isminin Büyükşehir Belediyesi veya Bünyan Belediyesi sınırlarında uygun olan bir caddeye verilmesi talebi görüşüldü. Komisyona gönderilecek talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, bu vesile ile tüm aziz şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

Ayrıca, hayatlarını kaybeden Atletizm İl Temsilcisi Yüksel Güngören, Kayseri Gençlik ve Spor eski Şube Müdürü Halim Demir Hidayetoğlu, Kayseri Maarif Müfettişi Hamdi Şakar’ın da isimlerinin kentte uygun görülecek bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Raporlar ayrı ayrı, oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, hayatını kaybeden değerli isimlere bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

ERDEMLERİMİZLE VARIZ (ER-VA) PROJESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ ONAYLANDI

Mecliste, Kayseri Valiliği, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü KAYDEM (Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi) ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Müftülüğü ve Eğitime Destek Platformu arasında imzalanan Erdemlerimizle Varız (Er-Va) Projesi İş Birliği Protokolü’nün onaylanması talebi de görüşülürken, talep oy birliği ile kabul edildi.

AKKIŞLA, YAHYALI, TALAS, DEVELİ, PINARBAŞI VE MELİKGAZİ’YE EK BÜTÇE

Meclis üyeleri, Akkışla Belediyesi’ne 5 milyon TL, Yahyalı Belediyesi’ne 18 milyon 500 bin TL, Talas Belediyesi’ne 42 milyon TL, Develi Belediyesi’ne 58 milyon TL, Pınarbaşı Belediyesi’ne 40 milyon TL ve Melikgazi Belediyesi’ne 340 milyon TL ek bütçe verilmesi talebini görüştü. Taleplerin, ilgili Plan Bütçe Komisyonu’na gitmesi konusu meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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İHA

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