Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi 7 ayda 614 bin çağrıya cevap verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, yılın ilk 7 ayında 614 bin 729 çağrıya cevap vererek, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetleri anında değerlendirip işleme aldı. İşleme alınan talep, öneri ve şikâyetlere yönelik Büyükşehir’in ilgili birimlerince anlık olarak değerlendirilip çözüm üretildi.

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, Büyükşehir’in yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Kayserililere ulaştırması için anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında, 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak vatandaşlara büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Kayseri’nin irtibat merkezi Alo 153 İletişim Merkezi’nde, 2022’nin ilk 7 ayında 614 bin 729 çağrı cevaplanırken, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek sonuçlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki her türlü konuda hassasiyetle hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi, ulaşım hizmetlerinden spor, kültür ve kütüphane hizmetlerine, KAYBİS’ten otoparka, zabıta denetim hizmetlerinden çevre ve veterinerlik hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sundu.

Öte yandan şehrin numarası Alo 153 İletişim Merkezi tarafından, Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili teşekkür çağrıları da kayıt altına alındı.

Alo 153 İletişim Merkezi’nin vatandaşlara hizmet sunduğu konular arasında ulaşım hizmetleri, kayıp eşya, otopark hizmetleri, çevre ve veterinerlik hizmetleri, hobi bahçeleri, YADES, cenaze hizmetleri ve zabıta hizmetleri gibi konular yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi, ürettiği proje ve yaptığı hizmetlerle vatandaşa konforlu bir kent hayatı sunarken, diğer taraftan da iletişim ve erişilebilirliğin önemli olduğu günümüzde Alo 153 İletişim Merkezi ile 7/24 vatandaşın yanında yer alıyor.