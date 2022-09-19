Büyükşehir, 650 bisikletle sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS, Avrupa Haraketlilik Haftası'nda dikkatleri üzerine çekiyor. 51 noktada 650 adet bisiklet, sağlıklı ve sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağlıyor.

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  • 19.09.2022 09:58
  • Güncelleme: 19.09.2022 10:42
Büyükşehir, 650 bisikletle sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS, Avrupa Haraketlilik Haftası’nda dikkatleri üzerine çekiyor. 51 noktada 650 adet bisiklet, sağlıklı ve sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağlıyor.

Avrupa Haraketlilik Haftası, Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından 2002 yılından itibaren yürütülmekte ve dünya genelinde her yıl 16 - 22 Eylül tarihleri arasında kutlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önem verdiği bisikletli ulaşımın en gelişmiş adresi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS), sağlıklı ve sıfır emisyonlu hareketliliğe büyük destek oluyor. Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları ve etkinliklerinin amacı kamu idarelerini ve ilgili tarafları sürdürülebilir ulaşım politikaları geliştirmeye, çevreci yaklaşımları benimsemeye teşvik etmenin yanı sıra halkta da farkındalık oluşturarak çevreci ve sağlıklı ulaşım modlarına yönlendirmek olurken, bu anlayışla Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi’nin pek çok uygulaması bulunuyor. 55 istasyon, 34 kilometrelik raylı sistem hattı ile günde yaklaşık 120 bin yolcuya hizmet veren Kayseri Ulaşım A.Ş., yeni eklenecek 2 hat ile hizmet çerçevesinde genişletecek ve şehirdeki hareketliliği düşük emisyonlu modlarla sağlamaya büyük bir adım daha atmış olacak. Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Kayseri Ulaşım A.Ş. Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi KAYBİS ile de kentte 51 noktada 650 adet bisikleti vatandaşların hizmetine sunuyor ve hareketlilik için sıfır emisyon politikasını pekiştiriyor. Kayserililerin büyük ilgi gösterdiği KAYBİS, ayrıca 8 şehirde daha sağlıklı ve sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağlıyor. KAYBİS sistemi, Kayseri’nin dışında Muğla, Mersin, Malatya, Yozgat, Aksaray, Kilis, Kırklareli ve Gaziantep’te Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından kurulup, hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, insanların sağlığı ve şehirlerin yaşanabilir/sürdürülebilir şehirler olarak gelecek nesillere bırakılabilmesi için düşük karbonlu hareketliliğe çok büyük önem veriyor ve çalışmaları bu bilinçle yürütüyor.

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İHA

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