Büyükklıç, 'Kayabaşı Cam Teras' projesini yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde Bünyan'da yapımı devam eden 'Kayabaşı Cam Teras' projesini yerinde inceledi. 

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  • 10.09.2022 12:54
  • Güncelleme: 10.09.2022 12:54
Büyükklıç, 'Kayabaşı Cam Teras' projesini yerinde inceledi

Geçtiğimiz Ağustos ayında Vali Gökmen Çiçek ile Bünyan ilçesinde yaptıkları ziyaretlerde verilen sözleri yerine getirmek amacıyla Kayabaşı mevkiinde şeffaf cam teras yaparak Bünyan’ı seyredebileceği projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Bünyan’a giderek projeyi yerinde inceledi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’dan son durum hakkında bilgi alan Büyükkılıç, “Çok değerli Bünyan Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibiyle birlikte Kayabaşı Cam Teras çalışmasının yapıldığı yerdeyiz. Sayın Valimiz ile birlikte daha önce geldiğimizde bu kararı almıştık. Dayanışmanın bir örneğini sergilemek amacıyla külfeti de 3’e bölmüştük, elbette hiçbir farkımız yok, burada bir ürünün, eserin çıkması önemli olandır” dedi.
Bünyan’a yakışacak bir projenin burasını adeta canlandırıp, şenlendireceğini, bir ay içerisinde çalışmaların toparlanacağını söyleyen Büyükkılıç, “Daha sonraki süreçte hem Bünyan’ımızı seyredeceğiz hem de keyifli ortamda çayımızı içeceğiz. Bünyan’ımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kapuzbaşı’nda da böyle bir çalışmamız var” diye konuştu.
İlçenin turizm ataklarına devam ettiğini söyleyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok yoğun desteğiyle, Allah razı olsun. Vali bey ile buraya ziyarete geldiklerinde, projemizi anlattık, çok hoşuna gitti, startını verdiler, yakın zamanda Bünyan Kayabaşı Cam Teras’ımız önce hemşerilerimize sonra tüm Kayseri’ye hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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