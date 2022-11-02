Büyükkılıç ve Çiçek PÖH timlerini Suriye'ye dualarla uğurladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Suriye'deki operasyonlara katılacak olan özel harekt polislerini dualarla Suriye'ye uğurladı.

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  • 02.11.2022 15:03
  • Güncelleme: 02.11.2022 15:08
Büyükkılıç ve Çiçek PÖH timlerini Suriye'ye dualarla uğurladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Suriye’deki operasyonlara katılacak olan özel harekât polislerini dualarla Suriye’ye uğurladı.

Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Suriye’deki operasyonlara katılacak olan özel harekât polislerini uğurladı. Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde gerçekleşen törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk katıldı. Burada Vali Çiçek, özel harekât polislerini selamlayıp, “Değerli arkadaşlar, sırf sizi gitmeden görmek için geldim. Defalarca bu memleket için mücadele ettiniz, en ön saflarda yer aldınız. Özel harekât deyince insanın tüyleri diken diken oluyor. Umarım ayağınıza taş değmez. Kayseri’den size dua edeceğiz” diye konuştu.

“RABBİM AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN”

Başkan Büyükkılıç da özel harekât polisleriyle tek tek selamlaşıp, görevlerinde başarılar dileyerek, “Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Dualarımız onlarla birlikte” dedi. PÖH timleri, dualarla Suriye’ye uğurlanırken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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İHA

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