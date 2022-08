Büyükkılıç, Uluslararası Satranç Turnuvası'nda miniklerin heyecanına ortak oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gökkuşağı Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Uluslararası Satranç Turnuvası’nın gösteri maçlarına katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sporun merkezi de olacağını ve bu konuda birçok çalışma ve hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gökkuşağı Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin açılış töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç, açılışta yaptığı konuşmada kentte atılacak her güzel işe her zaman destek vereceklerini vurgulayarak, “Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle, Sivil Toplum Örgütleriyle ve siyasi partilerin dayanışmasıyla adeta güzel bir tablo ortaya çıkmış. 4 yaş grubundan başlatmak suretiyle artık herhalde sınır yok. Sonrasına kadar her kesimin, her grubun rahatlıkla burada yer bulacağını duymak bizleri sevindiriyor. Bizler her imza atılacak güzel işe destek vermek için varız. O açıdan salonlarımız ve imkânlarımız hizmetinizde” dedi.

Kayseri’nin sporun merkezi de olacağını ve konuda birçok çalışma ve hizmet gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, gençlerin gereksiz işlerle ilgilenmelerinden ziyade enerjilerini böyle pozitif ortamlarda atmalarının çok önemli olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sporun merkezi olma yolunda büyük aşama kaydettiğini belirterek, “Burada Gençlik Spor Bakanımıza ve onun temsilcisi olan İl Müdürümüze teşekkür ederken, Spor A.Ş.’mizin bu alanda yaptıklarını takdir edersiniz. Her alanda yine Kayseri’mizi Spor A.Ş. marifetiyle Büyükşehrimiz gerekse ilçe belediyelerimizin de yaptığı çalışmalarla zenginleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu arada federasyon temsilcisinin teşrif etmesi Kayseri için ayrıca bir güzelliktir” diye konuştu.

Bir doktor başkan olarak alzhemier vurgusu yapan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlerimiz bu çalışmalarda hem zihinsel olarak, hem bedensel olarak kendilerini geliştirecek ama en önemli boyutu bunun, zihinsel boyutu. Hekim olarak söyleyeyim. Zihin melekelerinin rahatlıkla burada fonksiyonel olarak her aşamasında yer alacağını da vurgulamak istiyorum. Sağlık boyutunun önem arz ettiği bu çalışmada velilerimizin bu konuya sahip çıkmalarını istiyoruz. Akıllı telefon dedikleri, aklımızı yüklediğimiz o aletlerle vakitlerini heba edeceklerine gelsinler buralarda bu güzel etkinliklerde yer alsınlar. Zihinsel olarak kendilerini geliştirsinler. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.”

Satranç Turnuvası ve derneğin açılışına katılanlara teşekkür eden Gökkuşağı Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Dördüncü de kulübün kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Türkiye’nin en büyük ödüllü uluslararası satranç turnuvasının yapılması için Büyükşehir Belediyesi salonunun tahsis edildiğini belirten Kulüp Başkanı Dördüncü, “Çok elit bir salon, çok güzel bir salon ve içerisinde de arı kovanı gibi sporcularımızın, minik yavrularımızın oynadığını görmek bizleri çok rahatlatıyor. Amacımız gençlik dedik ve sonuçta derneğimizi kurduk” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesimi sonrası, dualarla gerçekleştirilen dernek açılışının ardından Başkan Büyükkılıç, usta oyuncularla miniklerin karşılaştığı Türkiye’nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası’nın gösteri maçlarını izledi.

Dernek binasını da gezen Başkan Büyükkılıç, faaliyetler hakkında bilgiler alırken, açılışta Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.