Büyükkılıç, ulu çınarlar ile konser ve tiyatro gösterinde kucaklaşacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde, ulu çınarları konser ve tiyatro etkinliği ile buluşturarak yaşlı vatandaşlarla kucaklaşacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ne özel Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 19.30’da gerçekleşecek konser ve tiyatro gösterisi etkinliğinde yaşlı çınarlar, Orkestra Şefi Namık Kemal Bilgin ile konserde hem türkü söyleyecek hem de dinleyecek. Öte yandan Tiyatro Eğitmeni İbrahim Altuntaş ile ‘Tahta Çanaklar’ adlı tiyatro oyununun sahne alacağı etkinlikte yaşlı vatandaşlar hünerlerini sergileyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in de katılacağı etkinlikte Ulu Çınarlar Korosu ve tiyatro topluluğunun konser ve tiyatro gösterisi sahne alacak. Yaşlı vatandaşlar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ne özel, unutulmaz güzel bir gün geçirecek.

Başkan Büyükkılıç, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 19.30’da gerçekleşecek konser ve tiyatro gösterisi etkinliğine Kayserili vatandaşları davet etti.