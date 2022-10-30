Büyükkılıç, Tuna Life Center'i gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin yeni alışveriş merkezi Tuna Life Center'ı gezdi, vatandaş ve esnafla buluştu.

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  • 30.10.2022 15:07
  • Güncelleme: 30.10.2022 17:11
Büyükkılıç, Tuna Life Center'i gezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin yeni alışveriş merkezi Tuna Life Center’ı gezdi, vatandaş ve esnafla buluştu.

Merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevesinde, şehrin yeni alışveriş merkezi Tuna Life Center’da esnaflarla buluştu, esnaflara işlerinde hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Mağazaları ziyaret eden Büyükkılıç, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini bizzat dinledi. Büyükkılıç’ın ziyaret ettiği her mağazada sıcak ve samimi bir ortamda sohbet gerçekleşirken, Kayserililer Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve protokol ile birlikte Tuna Life Center’da Emirgan Sütiş, Huqqabaz ve Bovem firma ve mağazaların açılışını gerçekleştirdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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