Büyükkılıç'tan Türkiye Ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si KUMSmall'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 500 bin metrekare açık, 900 bin metrekare kapalı alana kurulan 302 bin metrekare satış alanında 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma projesi KUMSmall'u ziyaret ederek, buradaki esnaflar ile buluştu.

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  • 18.08.2022 15:53
  • Güncelleme: 18.08.2022 17:44
Büyükkılıç'tan Türkiye Ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si KUMSmall'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 500 bin metrekare açık, 900 bin metrekare kapalı alana kurulan 302 bin metrekare satış alanında 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma projesi KUMSmall’u ziyaret ederek, buradaki esnaflar ile buluştu.

KUMSmall AVM girişinde Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya tarafından karşılanan ve kentte ticari faaliyetler yürüten esnaflar ile sürekli iletişim halinde olan Başkan Büyükkılıç, KUMSmall Factory AVM’yi ziyaretinde tek tek mağazadaki esnaf ile görüştü. Esnafların ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Başkan Büyükkılıç, ziyareti sırasında Türkiye’de ‘yılın en iyi yatak ödülünü’ alan Dormir Yatak firmasını tebrik etti. Büyükkılıç, “Böyle bir gururumuz olan firmayı tebrik ediyoruz, hem firma sahibine hem çalışanlarına bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz, başarıya devam” dedi.

Büyükkılıç ziyarette KUMSmall Factory AVM’deki vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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