Büyükkılıç'tan muhtarlara jest

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan muhtarlara Büyükşehir Belediyesi Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. (KAYTUR) sosyal tesislerinde yüzde 25 indirim sağlanacağını açıkladı.

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  • 01.09.2022 11:16
  • Güncelleme: 01.09.2022 11:38
Büyükkılıç'tan muhtarlara jest
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan muhtarlara Büyükşehir Belediyesi Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. (KAYTUR) sosyal tesislerinde yüzde 25 indirim sağlanacağını açıkladı.

Yerel yönetim hizmetlerini gönül ve sosyal belediyecilik anlayışı üzerine kurarak, yediden yetmişe tüm Kayserililerin hayatını kolaylaştıracak hizmetlere imza atan Başkan Büyükkılıç, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde çocuklara ve gençlere yönelik müjdelerini açıklayan ve Kayserililerden takdir toplayan Başkan Büyükkılıç’ın son müjdesi, her fırsatta kucaklaştığı ve taleplerini bizzat dinledi muhtarlara oldu.

BÜYÜKŞEHİR’İN KAYTUR İŞLETMELERİNDE MUHTARLARA YÜZDE 25 İNDİRİM

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyerek örnek bir yerel yönetim anlayışı ortaya koyan Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde duyurduğu ulaşımdan eğitime, sosyal tesislerden kırtasiyeye, sütten gıda yardımına ve pazar günleri gençlere yönelik ücretsiz hayvanat bahçesi hizmetine kadar birbirinden önemli müjdelerin ardından bir jestte Kayseri’nin muhtarlarına yaptı.

Başkan Büyükkılıç, muhtarların kadim kente hizmet yolunda önemli bir görevi yerine getirdiklerini belireterek, “Her fırsatta kucaklaştığımız, taleplerini bizzat dinlediğimiz ve kapımızın daima sonuna kadar açık olduğu muhtarlarımız kadim kentimize hizmet noktasında önemli bir görevi yerine getiriyorlar” dedi.

Gönül belediyeciliği ekseninde hizmet etmeye gayret ettiklerini dile getiren Büyükkılıç, “Elbette muhtarlarımıza da bir sürprizimiz, jestimiz olmalıydı. Bu doğrultuda belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren KAYTUR’umuzun restoranlarında muhtarlarımıza yüzde 25 indirim uygulamasını başlattık. Kayseri’mizin tüm muhtarlarına Büyükşehir’imizin jesti olsun” diye konuştu.

Uygulama çerçevesinde kentteki tüm muhtarlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYTUR işletmelerinden aldıkları hizmet karşılığında yüzde 25’lik indirim haklarını kullanabilecekler.

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İHA

Kayseri Gündem
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