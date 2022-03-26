Büyükkılıç'tan Kayseri'nin kültür ve edebiyatına katkı

Kayseri'nin tanıtımına büyük önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi ve şehrin değerlerini konu alan 36 kitap ve 24 dergi yayını ile kent edebiyatına kazandırılmasına imza attı.

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  • 26.03.2022 12:52
  • Güncelleme: 26.03.2022 13:20
Büyükkılıç'tan Kayseri'nin kültür ve edebiyatına katkı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin tanıtımına büyük önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi ve şehrin değerlerini konu alan 36 kitap ve 24 dergi yayını ile kent edebiyatına kazandırılmasına imza attı.

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan ve adeta açık hava müzesi durumunda olan Kayseri’nin maddi değerleri yanında manevi değerlerinin de gün yüzüne çıkarılarak tanıtılması için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, son 3 yıl içerisinde 24’ü süreli olmak üzere toplam 60 basılı yayını okurlarının hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 6 bin yıllık köklü geçmişi ile başta müzeler olmak üzere yayın dünyası için büyük bir kaynak oluşturan kadim kent Kayseri’yi yüzeysel özelliklerinin ötesinde daha da derinlemesine tanıtmak için kitap ve dergi yayınını sürdürüyor. Alanında uzman ve ilgili isimlerden bilgiler ile arşivlerden elde edilen belgeleri okurlarının zihnine sunan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi her yönü ile gündeme getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, zengin bir kültür, medeniyet ve tarihe sahip Kayseri’nin özelliklerini konu alan kitap ve dergilerinde tarihten kültüre, edebiyattan sanata kadar hemen her konuda vatandaşları aydınlatıyor. Bu çerçevede son 3 yılda envantere eklenen kitaplar arasında; ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Şiir Yarışması (Ahmet Remzi Akyürek), Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Kitabı, Kayseri’de ve Kayseri Arkeoloji Müzesindeki Hitit Dönemine Ait Eserler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5. Hikaye Yarışması, Dr. İsmail Gökşen’in Düz Dokumalar Kataloğu, Kayseri Eğitim Tarihi Araştırmaları (Eskiçağdan Osmanlı Devletinin Sonlarına Kadar), Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 1. Cilt, Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 2. Cilt, Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 3. Cilt, Kayseri Uçak Fabrikası (1926-1960), Seyrani’nin Düşünce Dünyası, Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Şiir Yarışması), Pandemi ile Yaşam (7. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Kayseri’de Pastırmacılık, Osmanlıdan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Hikaye Yarışması, Erciyes Dağı, Şehirden Kültüre, Sabit Özdemir Özenç Hayatı ve Eserleri, Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri 5. Ara Rapor, Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı, Başkatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası 1. Cilt, Başkatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası 2. Cilt, Yaman Dede Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2. Şiir Yarışması), Koramaz Vadisi (Resimli), Kapadokya Krallığı ve Roma Bizans Dönemi, Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediye Başkanları, Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı, Kayseri’den Kopan Türkü Ahmet Gazi Ayhan, Hasan Nail Canat Hikaye Yarışması (3. Hikaye Yarışması), Kayseri Türküleri ve Oyun Havaları, Cumhuriyet Dönemi Kayseri Şehitleri (1923-2017), Kayseri Sağlık Turizmi Çalıştayı, Kayseri’de Biran (6. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Aşık Seyrani Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Şiir Yarışması) ve Şeyh İbrahim Tennuri ve Gülşeni Niyaz’ yer aldı.

Kayseri’nin kültür, tarih ve medeniyetine yönelik tanıtım içeriğine sahip periyodik olarak yayımlanan süreli yayınlardan ‘Şehir Kültür Sanat ve Düşünen Şehir Dergileri’ ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tanıtım faaliyetlerini büyük bir hız ile sürdürüyor. Bu çerçevede son 3 yıl içerisinde yayımlanan Şehir Kültür Sanat ve Düşünen Şehir Dergilerinin sayısı ise toplam 24’e ulaştı.

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İHA

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