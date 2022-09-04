Büyükkılıç'tan 10 bin öğrenciye 40 milyon TL'lik 'eğitim' desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim yılında Büyükşehir Belediyesi'nin kapısının tüm öğrencilere açık olduğunu belirterek, 'İhtiyaç sahibi 10 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğiz, bu çerçevede öğrenci başı 4 bin TL olmak üzere toplam 40 milyon TL'lik sevgili yavrularımıza destek olacağız' dedi.

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  • 04.09.2022 12:58
  • Güncelleme: 04.09.2022 14:42
Büyükkılıç'tan 10 bin öğrenciye 40 milyon TL'lik 'eğitim' desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim yılında Büyükşehir Belediyesi’nin kapısının tüm öğrencilere açık olduğunu belirterek, “İhtiyaç sahibi 10 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğiz, bu çerçevede öğrenci başı 4 bin TL olmak üzere toplam 40 milyon TL’lik sevgili yavrularımıza destek olacağız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini etkin ve hızlı bir şekilde Kayserililere ulaştırmaya devam ederken, ‘genç dostu’ hizmet anlayışıyla öğrencilere yönelik faaliyetlere ve desteklere özel önem veriyor.

10 BİN ÖĞRENCİYE DESTEK VERİLECEK

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde gençlere ve öğrencilere büyük destek müjdeleri veren Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine öğrenim yılına hazırlık desteği verecek. Kayseri’nin üniversiteler şehri olduğunu vurgulayan ve öğrenci başı 4 bin TL olmak üzere 40 milyon TL’lik öğrencilere destek vereceklerini belirten Büyükkılıç, “Sevgili öğrencilerimize müjde üstüne müjde verdik. Tam 10 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğiz, bu çerçevede 40 milyon TL’lik sevgili yavrularımıza destek olacağız. E-belediyeciliğin zirvesinde olan belediyemizin sitesinde başvuru şartlarını alarak, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerden 10 bin gence destek verilecek” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZE GEREKLİ İMKÂNLAR SAĞLANACAK”

Başkan Büyükkılıç, ayrıca kente gelecek öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamayacağına dikkat çekerek, “Valiliğimizle, Kredi Yurtlar Kurumumuzla, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla hatta otellerimizle gerekli çalışmalar yapıldı. Kayseri’de hiçbir sıkıntı oluşturmadan öğrencilerimize gerekli imkânlar sağlanacak” diye konuştu.

Öğrencilere seslenen Büyükkılıç, “Sevgili gençler, sizin derdinize derman olacak kurumlarla irtibat kurun, muhatap olun. Her zaman Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kapısı açık, onları her zaman misafir ederiz, gençler başımızın tacıdır. Üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biz başta olmak üzere Valiliğimiz ile el ele, gönül gönüle gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, 2 bin kişilik yurt çalışmasının devam ettiğini, ayrıca 3 bin kişilik yurt projesinin temelinin atılacağını böylelikle 5 bin kişilik bir yurt çalışmasının da hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere öğrenim yılına hazırlık desteği verecek. Talepler, 1 Ekim gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yapılabilecekken, başvuru şartları şu şekilde:

“T.C. vatandaşı olmak, Ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, Öğrencinin Önlisans veya Lisans öğrencisi olması, Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamının, kişi başına düşen miktarı 2.500 TL’nin altında olması.”

İstenilen belgelerin eksiksiz getirilmesi sonrası talepler, Değerlendirme Komisyonu’yla karara bağlanacak.

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İHA

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