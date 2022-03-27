Büyükkılıç'tan 'Kütüphaneler Haftası'nda' kütüphane hediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi’nin yakın zamanda hizmete açılacağını belirterek, “58. Kütüphane Haftası’nda Kayserili hemşehrilerimize kütüphane haftasına yakışır bir şekilde kütüphane hediye ediyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime büyük önem göstererek gençleri, sürekli öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye teşvik ederken, şehrin farklı noktalarında yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi yakın zamanda hizmete girecek. Açılış için gün sayan kütüphane, 10 bin basılı kitap, 26 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 300 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı ve ücretsiz internet hizmetleri ile Kayserililere hizmet verecek. Kütüphane Haftası dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, ‘olmazsa olmaz’ olarak nitelediği kütüphaneleri şehre kazandırma noktasında büyük gayret ve özveri gösterdiklerini, gerek şehir merkezinde, gerekse kırsalda kütüphane açılması ve tefrişatının sağlanması konusunda ya proje sahibi, ya da proje destekçisi olarak fırsat tanıdıklarını ifade etti. Türkiye’de en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında yer alan Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapmak için gayretlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, öğrencilerimiz olmazsa olmazımızdır ve onların eğitimi için önemli bir yere sahip olan kütüphanelerimizi kentimizin her köşesinde hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. 6 bin yıllık ticari, 7,5 milyon yıllık doğa tarihiyle değişik medeniyetleri bağrında barındıran makarr-ı ulema, makarr-ı evliya şehri Kayseri’mize yeni bir kütüphane kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi’nin açılış için gün saydığını, 58. Kütüphane Haftası’nda Kayserililere bu haftaya yakışır bir şekilde kütüphane hediye edeceklerini ifade etti.

Öte yandan bu yıl 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında 58’incisi gerçekleşecek olan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Argıncık ve Ziya Gökalp Semt Kütüphaneleri ve Beyazşehir Halk Kütüphanesi’nin çocuk kütüphanelerinde 3-6 yaş arası çocuklar için etkinlikler gerçekleştirilecek.