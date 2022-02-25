Büyükkılıç, şehit annesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Erdoğan’ın yurdışı programı kapsamında Senegal'deki görevi esnasında kalp krizi sonucu görev şehidi olmuştu. Şehit Eren, vasiyeti üzerine 15 Temmuz’da omuz omuza mücadele ettiği şehit arkadaşlarının da metfun bulunduğu Ankara’dakişehitlikte önceki gün toprağa verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, şehit Hayrettin Eren’in İldem’de oturan annesi Şerife Eren’e taziye ziyaretinde bulundu. Kuran-ı Kerim okunup, dua edilen taziyede Büyükkılıç, “Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacı, aziz şehitlerimizin bize birer emanetleridir. Şehidimize Allah’tan rahmet, Şerife teyzemize de sağlık, sıhhat ve sabırlar diliyorum” dedi.