Büyükkılıç ile İYİ Parti arasında billboard tartışması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Kayseri ziyareti için yarın (23 Mart 2022 Çarşamba) kente gelecek. Akşener, bir otelde basına kapalı olarak iş insanlarıyla gündemi değerlendirecek. Perşembe günü ise Akşener, önce Tomarza ardından Bünyan ilçelerine geçerek burada esnafları dolaşıp sorunlarını dinleyecek. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener aynı gün öğleden sonra ise Kayseri merkez Sivas Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İl Başkanı Sebati Ataman, Akşener’in ziyareti öncesi basın açıklaması yaptı. Parti binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Ataş, parti olarak uzun zamandır 81 ili dolaştıklarını ve siyaset yapmadan vatandaşları dinlediklerini söyledi. Bugüne kadar bütün illeri gezdiklerini Akşener’in ikinci tur gezilerine Kayseri’den başlayacağını belirten Ataş, “Hepinizin bildiği gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 27- 28 aydır Türkiye’yi dolaşıyor. Türkiye’de gitmedik hiçbir yer bırakmadı. Buradaki amacımız vatandaşın sorunlarını gündeme taşımak, onların yaşadığı sıkıntıları çözebildiğimiz ölçüde bizlerin çözmesi, dillendirilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanının dikkatini çekerek çözüm üretmesi. Bugüne kadar uygulanmamış bir sistem uygulanarak gittiği hiçbir yerde siyaset yapmadan kendi konuşmadan daha çok vatandaşı konuşturarak bir yol aldık. 81 vilayeti dolaşmayı tamamladık ve şimdi ikinci tura geçiyoruz. İkinci turu da Sayın Genele Başkanımız Kayseri’den start verecek” dedi.

Akşener’in Kayseri ziyaretini duyurmak için kullanacakları billboard tanıtımlarında engellendiklerini söyleyen Ataş, “Her zaman olduğu gibi bir engellemeyle karşı karşıya kaldık. Genel ve yerel seçimlerde yaptıkları gibi bütün firmalara baskı yaparak buralarda Sayın Genel Başkanımızın Kayseri’ye gelişini duyurmamamıza, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat kendisinin ve AK Parti yetkililerin baskısıyla firmalar bizlere vermedi ve duyurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bir Genel Başkan hangi parti olursa olsun layıkıyla gelip layıkıyla Kayseri’de ağırlanmalı. Engelleyemeyecekler, biz bu engelleri aşa aşa bu noktaya geldik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz. Buradan da bütün kamuoyuna şunu duyurmak isterim ki artık saltanatları emin olun ki ilk seçimde başlarına geçecek. Bu haksızlıkların, harami düzenin, kural tanımaz düzenleri bu gidişle başlarına geçecek. Bunu da gördüler korkunun ecele faydası yok.

“DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPTILAR”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, billboard astırılmamasıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı suçladı. Daha önce de benzer bir engellemeyle karşılaştıklarını anımsatan Ataş, “Sayın Memduh Büyükkılıç’ı aradım kendilerine bunu söyledim hiçbir çözüm üretmedi. Üretmediği gibi daha önce de bizim bir afişimizi Türkiye’de yer alan bir projede bir saat içerisinde Kayseri’de indirtmişlerdi. Bunu da kendisinin indirttiğini daha önce de net bir şekilde söylemişti. Ben buradan kendilerini kınadığımı, Kayseri halkına şikayet ettiğimi bir kez daha sizler önünde söylüyorum” diye konuştu.