Büyükkılıç: “İçmeceler, hem doğal bir güzelliğimiz hem de doğal şifa kaynağımız”

Büyükkılıç, “İçmeceler bölgemizde hem doğal bir güzelliğimiz hem de doğal şifa kaynağımız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile birlikte Yeşilhisar ilçesinde bulunan Şifalı Su Merkezi olarak bilinen İçmeceler’i ve İçmeceler bölgesinde Büyükşehir tarafından yapımı tamamlanıp Yeşilhisar Belediyesi’nin kullanımına sunulan konaklama tesislerini ziyaret etti.

Kayseri’nin dört bir köşesinin tarihi ve doğal güzellikleri ile hayranlık uyandırdığını söyleyen Büyükkılıç, “Kadim kentimizin her yönüyle en iyi noktalara gelmesi için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Kadim kentimiz dört bir köşesindeki tarihi ve doğal güzellikleri ile insanda gerçekten hayranlık uyandırıyor. İçmeceler bölgemizde hem doğal bir güzelliğimiz hem de doğal şifa kaynağımız. Büyükşehir Belediyesi olarak burada da üzerimize düşeni yaptık, konaklama tesisini inşa ederek Yeşilhisar Belediye’mizin kullanımına sunduk. İnşallah tüm ilçelerimiz olmak üzere şehrimizin dört bir yanında turizmi canlandıracak adımlar atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.