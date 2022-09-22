Büyükkılıç güne sporla başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın ilk ışıklarında Ali Dağı'nda yaptığı yürüyüş ile güne başladı.

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  • 22.09.2022 12:44
  • Güncelleme: 22.09.2022 12:51
Büyükkılıç güne sporla başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın ilk ışıklarında Ali Dağı’nda yaptığı yürüyüş ile güne başladı.

Başkan Büyükkılıç, yeni güne erken saatlerde başladı. Doktor başkan olarak sağlık için yürüyüşün ve sporun önemini sık sık dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu konuda örnek olmaya ve mesajlar vermeye devam ederken, güne Ali Dağı’nda yaptığı sabah yürüyüşü ile başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı’ndan, yağan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Erciyes Dağı manzarası ile fotoğrafını sosyal medyadan takipçileri ile paylaşarak, “Erciyes’imiz de ilk karını aldı. Ali Dağı’ndan Erciyes’imizin görünüşü, sonbahar ve kışın güzelliği bir arada” yorumu yaptı.

Sabah yürüyüşünün önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Her yeni güne başlarken, sabah yürüyüşü yaparak hem zihnimiz hem de bedenimizi zinde tutalım. Bütün hemşehrilerimi sabah sporu ve yürüyüşüne davet ediyorum” diye konuştu.

İHA

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