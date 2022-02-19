Büyükkılıç, Genç MÜSİAD Genel Kurulu'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) 14. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleşen, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurulda Başkan Büyükkılıç önderliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yılda yaptığı yatırım ve hizmetlerin anlatıldığı sinevizyon gösterisi de izletildi.

Birbirinden önemli projelerin ve yatırımların yer aldığı tanıtım videosunun izlenmesinin ardından sunucunun ‘Biz izlerken yorulduk, başkanımız çalışırken yorulmadı’ diyerek, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç’ı kürsüye davet etti.

Başkan Büyükkılıç, genel kurulda yaptığı konuşmada, “MÜSİAD’ımıza yakışır bir şekilden nezih bir ortamda yapılan genel kurulun hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Gençlerin peşinden koşmak kolay değil, onun için icraatlarımızı hızlı bir şekilde sayarak peşinizden yetişmeye çalışıyoruz, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Biz mazeret üretmiyoruz, değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımıza, en önemlisi dava, yol arkadaşı olmaktan onur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız ve kıymetli ekibiyle, 16 ilçe belediye başkanıyla el ele vermek suretiyle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

30 büyükşehir arasında yatırım gideri performansıyla Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını anımsatan Büyükkılıç, “Sizlere layık olma bağlamında 30 büyükşehir içerisinde değerlendirmelerde en çok yatırıma pay ayıran bir büyükşehir olarak birinci sırada telakki edilmemizin de şehrimize layık olma yolunda bu şehrimize yakıştığını ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, yapılan hizmetler ve projelerin ekip çalışması olduğunu vurgulayarak, “Kayseri müzeler şehri, kütüphaneler şehri. Kayseri’mizde kültürel, turizm açıdan yaptığımız çalışmalarda en güzel konuma ve duruma ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Spor alanında ve KAYMEK’imizin yaptığı çalışmalar ile 160 bin kişiye temas ettiğimizi, kitap fuarı ile 800 bini aşkın kişiye ulaştığımızı hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin endüstri ve ticaret merkezi olduğunu söyleyen Büyükkılıç, kentte 3 organize, 1 serbest bölge, 2 teknopark olduğunu, dördüncü organize sanayi bölgesinin yolda olduğunu ve beşinci organizenin de sera organizesinin olacağını sözlerine ekledi.

Genel Kurul’da yapılan seçimde Genç MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı’na seçilen Mustafa Yelkenoğlu’nu tebrik eden Büyükkılıç, önceki başkan Kadir Andaç’a da yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.