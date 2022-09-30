Büyükkılıç, en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanları arasında 7. sırada

SONAR Araştırma şirketi tarafından yapılan ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Başarı Oranları’ anket sonucu açıklandı. Yapılan araştırma sonucuna göre Türkiye genelinde en beğenilen AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ilk 10 belediye arasında 7’inci sırada yer aldı.

ANKET SONUCU

SONAR anket araştırma sonucuna göre en başarılı ilk 10 büyükşehir belediye başkanları şu şekilde sıralandı;

1. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

2. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

3. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,

4. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

5. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay

6. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu

7. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

8. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan

9. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Z. Abidin Beyazgül

10. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz