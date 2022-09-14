Büyükkılıç, asfalt plenti tanıtım programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait saatte 240 ton asfalt üretimi kapasiteli asfalt plentinin tanıtım programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi en güzel şekliyle, yollarıyla donatacak olan böyle anlamlı bir tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Gesi Gürpınar’da faaliyet gösteren Asfalt ve Agrega Üretim Tesisleri’ni ziyaret eden ve asfalt plentinin tanıtım programına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Öksüt Madencilik Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı David Alan Bickford’a ve ekibine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili gerek Develi’mizde, gerek Kayseri’mizde hangi konuda kendilerine varılsa hep sıcak davranıyorlar. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızın birlikte devam edeceğini ifade ettiler. Teşekkür ediyorum. Olgun Bey’e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şehrimizde işletmenizin adeta sıcak yüzü, kendisini kutluyorum. Zaten Genel Sekreter Yardımcılarımız, ilgili birimlerimiz sizlerin ismi geçtiği zaman hemen bir sıcaklık kaplıyor arkadaşlarımızın içini. Arkadaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum.”

Dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade eden Büyükkılıç, “Elbette bypass yoluyla ilgili de çalışmayı yapmamız gerekiyordu, o manada da yardımcı olduk. Kazan kazan mantığı içerisinde de dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek o bölgedeki grup yollarımızdan bazılarında sıcak asfaltını yapma fırsatı elde etmiş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Develi’de 77 muhtarla yaptıkları toplantıyı hatırlatarak, “Develi ilçemizde 77 muhtarımızla, çok değerli belediye başkanımız, kaymakamımızla, ilgili altyapı kuruluşumuzun yetkilileriyle birlikte adeta muhtarlarımızın gönlünde arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaların taht kurduğunu gözlemledim. O anlamda da arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimizi en güzel şekliyle, yollarıyla donatacak olan böyle anlamlı bir tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da Öksüt Madencilikle yapılan protokol gereği asfalt plentinin yapıldığını belirterek, “Öksüt Madencilik tarafından Büyükşehir Belediyemize hibe edilen 240 ton/saat kapasiteli asfalt pilentinin tanıtım programını yapıyoruz. Öksüt Madencilikle yaptığımız protokol gereği asfalt plenti yapıldı, bir de plentmiks için girişimde bulunduk, siparişi verildi. İnşallah aynı sahamız içerisine Fen İşleri Daire Başkanlığı’mız tarafından kullanılacak olan plentmiks kazandırmış olacağız. Katkıları için Öksüt Madenciliğe teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öksüt Madencilik Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı David Alan Bickford ise projeye katıldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, “Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu projeye katıldığımız için çok mutlu olduk. Ayrıca Develi’de bypass yol yaptınız, çok faydası oldu, onun için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da birlikte çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte saatte 240 ton asfalt üreten tesisi inceledi. İncelemeler esnasında Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ile Ali Hasdal ve ilgili daire başkanları eşlik etti.