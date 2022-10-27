Büyükkılıç'a PTT Başmüdürü Çalışkan'dan 182. yıl ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 182. yıldönümünü kutlayan Kayseri PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan'ı makamında kabul etti.

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  • 27.10.2022 10:42
  • Güncelleme: 27.10.2022 11:58
Büyükkılıç'a PTT Başmüdürü Çalışkan'dan 182. yıl ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 182. yıldönümünü kutlayan Kayseri PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan’ı makamında kabul etti.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) kuruluşunun 182. yılını kutlarken, bu çerçevede Kayseri PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kayseri’deki postacılık faaliyetleri hakkında bilgiler veren Çalışkan, Başkan Büyükkılıç’a nezaketinden ve kente yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette memnuniyetini dile getiren Başkan Büyükkılıç, devletin köklü kuruluşlarından olan PTT’nin ve yöneticilerinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri hizmetten faydalandıklarını ifade ederek, kurum ve yetkililerine Kayseri Başmüdürü Çalışkan’ın şahsında teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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