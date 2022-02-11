Büyükkılıç'a Bünyan Belediye Başkanı Altun'dan 'hizmet' teşekkürü

Kayseri'de tüm ilçe belediyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde yatırım ve projelerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bir vefa örneği de Bünyan ilçesinden geldi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçeye yapılan tüm hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a billboard afişleri ile teşekkür etti.

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  • 11.02.2022 11:45
  • Güncelleme: 11.02.2022 12:16
Büyükkılıç'a Bünyan Belediye Başkanı Altun'dan 'hizmet' teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de tüm ilçe belediyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde yatırım ve projelerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bir vefa örneği de Bünyan ilçesinden geldi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçeye yapılan tüm hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a billboard afişleri ile teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği ilk günden itibaren adeta koltuğunda oturmadan, samimi, fedakâr ve tecrübeli bir ekiple ve tüm ilçe belediyeleri ile birlikte el ele gönül gönüle hizmetten hizmete koşuyor. Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanları ile dayanışma içerisinde ilçe merkezlerinden kırsal mahallelere kadar vatandaşların her türlü ihtiyacına ve talebine cevap vermek üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde olduğu gibi Bünyan ilçesine de altyapı hizmetlerinden ulaşıma, çöp transfer istasyonundan yol hizmetlerine kadar pek çok alanda yatırımları gerçekleştirirken, Büyükkılıç, çalışmaları ile vatandaşların ve yöneticilerin de takdirini topluyor. Bu kapsamda Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçeye yapılan yatırım dolayı, afişlerle Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan billboardlara astırdığı afişlerle Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten Altun, şu ifadelere yer verdi: “Bize ve Bünyan’ımıza verdiği destekler için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.”

2021’DE 16 İLÇEYE 80 KEZ ZİYARET

Başkan Büyükkılıç, ‘gönül belediyeciliği’ anlayışı ve ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle 16 ilçe belediyesinin yanı sıra mahalle muhtarlarıyla el ele, gönül gönüle hizmet seferberliği yürütüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında 16 ilçeye 80 kez ziyaret gerçekleştirerek, ilçelerde belediye başkanlarıyla birlikte 714 muhtarla tek tek görüşme gerçekleştirdi. Büyükkıllıç, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra tüm muhatların talep ve isteklerini tek tek dinledi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen programlar ilçe belediye başkanları ve muhtarlardan tam not aldı.

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İHA

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