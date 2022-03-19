Büyükkılıç, 1000 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlayacak

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’de tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Tarım ve hayvancılığa özel önem veren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda verdiği sözleri de yerine getirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 413 ton yem bitkisi ile çiftçiye ve besiciye destek veren Başkan Büyükkılıç, bu yıl sayıyı 1000 tona çıkardı.

Başkan Büyükkılıç, kaba yem açığının bir kısmının karşılanması hem de çiftçileri desteklemek amacı ile yüzde 75 bütçesi Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 25 bütçesi çiftçiler tarafından sağlanmak üzere 2021 yılında toplam 413 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtıldığını, 2 milyon 682 bin 100 TL bedeli olan bu proje ile 1663 çiftçinin 31 bin 100 dekar alanda ekim yaptığını hatırlattı.

4000 ÇİFTÇİ FAYDALANACAK

2022 yılı için 500 ton ilkbaharda, 500 ton sonbaharda olmak üzere toplam 1000 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtacaklarını duyuran Büyükkılıç, “Bu proje ile 4000 çiftçimiz 80 bin dekar alanda ekim yapılacaktır. Toplam proje bedeli ise 12 milyon TL’dir. Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın önemi daha iyi anlaşılmakta olup Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize desteğimiz daha da büyüyerek devam edecektir. Çiftçilerimize ‘üretim sizden, destek bizden’ diyoruz. Çiftçilerimizin ürünleri bol kazançları bereketli olsun” diye konuştu.

BAŞVURULAR BAŞLADI, İLÇE TARIM MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK

Başkan Büyükkılıç, Yem Bitkisi Tohum Dağıtım Töreni’nin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini, yem bitkisi tohum talep başvurularının başladığını ve başvuruların İlçe Tarım Müdürlükleri’ne yapılacağını sözlerine ekledi.