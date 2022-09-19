Büyükkılıç, 1 bakan yardımcısı ve 3 büyükelçiyi makamında ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor’u makamında ağırladı.

Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından 2002 yılından itibaren yürütülmekte olan ve dünya genelinde her yıl 16 - 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlamaları kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor’u Kayseri’ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’ye gelen 1 bakan yardımcısı ve 3 büyükelçiyi makamında ağırladı.

Kayseri’de tekrar bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, “1 yıldan uzun süre önce gelmiştim Kayseri’ye ve o zamandan beri ne kadar dinamik bir şehir olduğunu hatırlıyorum. O zaman da ticaret odasını ziyaret etmiştim, üniversiteye gitmiştim, bazı sanayi bölgelerini gezmiştim. Dolayısıyla hem ekonomik, hem de sosyal açıdan ne kadar dinamik bir şehir olduğunuzu biliyorum. Bugün Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında buradayım. Avrupa Hareketlilik Haftası tüm Avrupa’da binlerce şehirde kutladığımız bir hafta. Türkiye’den de birçok şehir katılıyor bu haftaya. Hepimiz aslında küresel ısınmanın ve iklim değişikliği etkilerinin farkındayız. Negatif olumsuz etkilerinin farkındayız. Sıcak hava dalgaları, yangınlar, kuraklık şeklinde görüyoruz. Hem Avrupa Birliği hem de Türkiye Paris İklim Antlaşması’nı imzaladı ve onayladı. Gerçekten iddialı hedefler ortaya koydular. Bu yüzyılın ortası ihtimaliyle karbon-nötr olmayı hedefliyorlar” şeklinde konuştu.

Ulaşım konusundaki alışkanlıkları değiştirmenin önemine değinen Büyükelçi Landrut, “Bu hedeflere ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. İşin zor kısmı da asıl burası. Kentsel ulaşım zaten enerji tüketiminde emisyona katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri. Avrupa’ya bakarsak karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 25’i tüm Avrupa’da ulaşım kaynaklı. Özellikle de kentsel ulaşım kaynaklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ulaşım konusundaki alışkanlıklarımızı değiştirmenin önemini vurguluyoruz. Daha fazla yürümek, daha fazla toplu taşıma kullanmak. Daha fazla bisiklete binmek. Ancak kent yönetimlerinin desteği ile belediyelerin desteği ile bu dönüşümü sağlayabiliriz. Bu dönüşüm konusunda vatandaşlar arasında da farkındalığın arttırılmasına ancak kent yönetimleri, belediyeler katkıda bulunabilir. Ancak bu farkındalık artışıyla bu bahsettiğimiz alışkanlıklar değiştirilebilir. Dolayısıyla sizin anlattıklarınızdan da çok memnun kaldım. Otobüsler, tramvaylar, bisiklet yollarından bahsettiniz. Tramvaya binmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI’NA EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN ŞEHİRİZ’

6 bin yıllık geçmişiyle Kayseri’nin ticaret ve endüstri merkezi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Son süreçte Erciyes Kayak Merkezimiz başta olmak üzere turizm alanındaki yapılan çalışmalarla Kayseri’mizi ön plana çıkarmaya başladık. Avrupa Birliği ile olan ticaret hacmimizin bilincindeyiz, bunu daha da geliştirme yönünde gayret göstermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene Kayseri’mizin ihracatı 3 milyar 609 milyon dolar, bu sene umarız 4 milyar doları geçecek, 5 milyar dolara yönelim gözüküyor. Pandemi sürecinde krizi fırsata çevirme yaklaşımı sergileyen bir şehir olduk. Bunun da çok büyük kazanımını elde ettik. Kayseri gerek tramvay boyutuyla gerekse çevreci otobüslerle, bisiklet konusundaki çalışmalarıyla, spor alanındaki yapmış olduğu etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası’na en büyük desteği veren ya da bu yönde çalışmalar yapan bir şehir olarak anılır. Tramvay hattımızı şehrimizin hem doğusunda hem batısında geliştirme yönündeki çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. 34 kilometre olan tramvay hattımız 48 kilometreye ulaşacak. KAYBİS diye bilinen Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bisikletle yapmış olduğu çalışmalar da takdir toplamakta ve bu sistemi 7 değişik şehirlerde Ulaşım A.Ş. marifetiyle uyguluyoruz. Aynı zamanda yeni yapmış olduğumuz yollarda mutlaka bisiklet ile ilgili ayrı bir hat oluşturduğumuzu buradan paylaşmak isterim. Çevreci bir yaklaşım ve yeşile verdiğimiz önem ile Kayseri’mizdeki yeşil alan oranı oldukça iyi bir seviyeye gelmiş, dünya standartlarının üzerine çıkmıştır” diye konuştu.