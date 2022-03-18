Büyükkılıç: 'Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, 'Hayatına yüzlerce anı ve tecrübe sığdıran ve bugünkü toplumumuzun mimarları olan yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır' diye konuştu.

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  • 18.03.2022 10:23
  • Güncelleme: 18.03.2022 11:25
Büyükkılıç: 'Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, “Hayatına yüzlerce anı ve tecrübe sığdıran ve bugünkü toplumumuzun mimarları olan yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır” diye konuştu.

Yaşlılara Saygı Haftası mesajında, yaşlıların saygı yanında sevgiyi de hak ettiklerine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, yaşlıları ziyaret etmeninin gerekliliğini vurgulayarak, “Düşünün, onlarca yıllık ömürlerinde belki yüzlerce, belki de binlerce anıya tanık olmuş, bir o kadar da tecrübe kazanmış yaşlılarımız belki kitaplar dolusu bilgiye, deneyime sahiptir. Ve gençlerden her zaman bir adım öndedir. Onlardan istifade etmek, onlarla buluşmak, görüşmek sadece yaşlılarımıza bir vefadan, bir sevgi ve saygı gösterisinden öte kendimizi geliştirmek, yetiştirmek noktasında da bir nimettir. Onların tecrübesinden, birikiminden, anılarından istifade etmek bize katkı sağlarken, onları da memnun edecektir. O yüzden hem onları, hem de kendimizi ihmal etmeyelim. Yaşlılarımızı, büyüklerimizi asla göz ardı etmeyelim. Hiç olmazsa bu özel günde yaşlılarımızı görelim, gözetelim, hatırlayalım ve hatırlarını alalım” ifadesinde bulundu.

“ULU ÇINARLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 kadın, 57 erkek olmak üzere toplam 80 ulu çınarın bulunduğu Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nin yanı sıra yaşlıların sosyalleştiği ve sunulan imkânlarla verimli, keyifli zaman geçirdiği Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde onların ihtiyaçlarını ve taleplerini eksiksiz karşılamaya çalıştıklarını belirterek, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Toplum olarak da, yerel yönetimler olarak da şükürler olsun yaşlısına saygı duyan, sevgi besleyen bir toplumuz, medeniyetiz. Bundan hareketle bizler de yerel yönetimler olarak toplumumuz gibi insanımızı, yaşlımızı gözetmekteyiz. Sosyal devletin, sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin de gereği bu zaten. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı da geçmişten günümüze bizim yönetim felsefemize yerleşmiş, bugünlere kadar süregelmiştir. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da inşallah bu anlayış ile yolumuza devam edeceğiz. Başta yaşlı çınarlarımız olmak üzere tüm insanımıza sahip çıkacağız. Ulu çınarlarımızın yanında olacağız. Bu duygu, kaygı ve düşüncelerle 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutlarken, bunun yılda sadece 1 haftaya değil bütün seneye yayılmasını temenni ediyorum. Yaşlı çınarlarımızın her birini saygı ve sevgi ile selamlıyor, onlara cenab-ı Allah’tan hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”

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İHA

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