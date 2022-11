Büyükkılıç: 'insanımıza önem veren bir yaklaşım sergilemeye özen gösteriyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK’in Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından düzenlenen ve yedincisi 5 Kasım Cumartesi günü başlayan Mutlu Evlilik Akademisi’nin çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca merkezin yoğun ilgi gören Aile Akademisi ve Anne Akademisi’nin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin aileye yönelik çalışmaları ili ilgili açıklamalarda bulundu. Merkezin vatandaşlardan yoğun ilgi gören Mutlu Evlilik Akademisi, Aile Akademisi ve Anne Akademisi hakkında bilgiler aktaran Başkan Büyükkılıç, “Belediyecilikte altyapı hizmetleri önemli bunlar bizim olmazsa olmazımız ama bütün bunların yanında sosyal ve kültürel alanda yapmamız gereken çok iş olduğu kanaati elbette kabul edilebilecek gerçektir” dedi. Ailelere sahip çıkma anlayışı içerisinde çalışmalar sürdürdüklerini belirten Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insanımıza, aileye, gençlerimize, çocuklarımıza önem veren bir yaklaşım sergilemeye özen gösteriyor, değişik akademik çalışmalar yaparak uzmanlar vasıtasıyla ailelerimize sahip çıkma anlayışı içerisinde de çalışmalar sürdürüyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, toplumun en küçük sosyal birimi olarak kabul edilen ailenin toplumları ayakta tutan, önemi, kıymeti her geçen gün daha da çok anlaşılması gereken bir yapı olduğuna dikkat çekerek, “Aile yapısı bozulmuş toplumun geleceği karanlıktır. Aile gibi önemli bir sosyal yapının sağlam bir şekilde ayakta durmasının, psikolojik, sosyal ve diğer tüm yönleriyle sağlıklı bireyler yetiştirmenin yolu elbette ki temellerinin de sağlam atılmasıyla mümkündür. Kayseri Büyükşehir olarak bu bilinçle hareket ediyor, faaliyetlerimizi de çeşitlendiriyoruz. Bu sene KAYMEK bünyesinde Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’miz tarafından yedincisini düzenliyor olduğumuz, toplumda ailenin önemini vurgulayan eğitimlerle, evlilik öncesi eğitimde son zamanlarda artarak devam eden boşanmaların önünde geçmeye bir miktar da olsa katkımız olursa kendimizi mutlu hissedeceğimizi paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu. Mutlu Evlilik Akademisi’nin yoğun bir ilgi gördüğünü ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Mutlu ailelerin de bilinçli ve sağlıklı evliliklere dayandığını düşünerek böyle bir eğitimi projelendirirken elbette ki akademik bir boyuta eriştirmek suretiyle işin hem bilimsel yönünü hem de deneyimlerini paylaşacak kişilerle çalışmayı yapmayı çok önemsiyoruz. Gerek üniversitelerimizden, gerek toplumda ön plana çıkmış isimlerden ve diyanetimizin temsilcilerinden oluşan uzmanlar silsilesi ile bu çalışmaları yapmaktayız. Bu eğitimle evlenmeyi düşünen bireyler birbirlerini çok yönlü olarak tanıyabilecek ve değerlendirme yapma yetkisini de elde edecek. Eğitimler, evlilik yaşamında kendini nelerin beklediğini bilen hazırlıklı ve bu konuda nasıl davranacağını düşünebilen eşlerin, sorunlar karşısında nasıl çözüm üretmesi gerektiğini de kolaylaştıracak çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlilik sürecinin sağlam temeller üzerinde sürmesi yönünde gayret göstermekteyiz.”

Akademiler binlerce vatandaşa dokundu

Başkan Büyükkılıç ayrıca, 13 aile danışmanı ile hizmetlerini yürüten Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin sadece kent merkezinde değil taşrada da faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirerek, merkezin çift olarak katılımların sağlanabildiği ve bir yılda 2 bin 500 aileye ulaşan Aile Akademisi’nin, anne çocuk ilişkisi üzerinde duran ve bir yılda 4 bin 16 anneye eğitim veren Anne Akademisi’nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Büyükkılıç, yürütülen çalışmalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın birimleri, ilçe belediyeleri ekiplerinin de gayret gösterdiğini de kaydetti. Her yıl on binlerce insana katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimizi bilinçlendirmek, aile kurumumuzu sağlam temeller üzerine oturtmak, onlara sahip çıkmak bizim olmazsa olmazımızdır. Her yıl on binlerce insana katkı sağlıyoruz. Sonuçta da bize dua eden, çalışmalara destek vermek istiyorum diyen onlarca aileyle de karşılaşıyor, onları da aramızda görüyoruz. Diyoruz ki araç amaca ulaşmış, amaç hâsıl olmuş, öyleyse durmak yok, bu yöndeki çalışmalara devam diye de paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, son süreçte Kayseri Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün de anlamlı çalışmaları olduğunu hatırlatarak, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konularda çok gayret gösterdiğini de ifade ederek, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.