Bünyanlı polis memuru toprağa verildi
Nevşehir'de görevli Bünyanlı Polis Memuru Remzi Merdan, tümör rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- 01.10.2022 12:17
- Güncelleme: 01.10.2022 12:18
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Nevşehir'de görev yapan ve yaşadığı tümör rahatsızlığı nedeniyle vefat eden 49 yaşındaki Polis Memuru Remzi Merdan için memleketi Bünyan’da cenaze merasimi düzenlendi. Büyüktuzhisar'da kılınan cenaze namazı sonrası Merdan, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
1ha
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