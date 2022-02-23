Bünyanlı Özel Harekat Şube Müdürü Senegal’de kalp krizi sonucu şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadı’nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Eren'in cenazesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.

Kayseri Bünyan nüfusuna kayıtlı Hayrettin Eren’in cenazesinin ne zaman ve nerede defnedileceği gün içinde belli olacak.

