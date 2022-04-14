Bünyan Şehitleri video ile anıldı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 14-20 Nisan Şehitleri Anma Haftası, yayınlanan anlamlı video ile anıldı.
- 14.04.2022 16:36
- Güncelleme: 14.04.2022 18:17
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Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 14-20 Nisan Şehitleri Anma Haftası, yayınlanan anlamlı video ile anıldı.
Bünyan Belediyesi’nce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan video büyük ilgi gördü. Görüntülerde Dağlıca Türküsü kullanılırken; ’’Yurdumuzun temel taşı, birlik ve bütünlüğümüzün simgesi, vatanımızın yegane koruyucuları olan Kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun’’ ifadeleri kullanıldı.
İHA
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