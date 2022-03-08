Bünyan protokolünden şehit annelerine ziyaret

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, şehit annelerini ziyaret ederek, günlerini kutladı. Protokol, ziyaretlerin arından Bünyan Hükümet Konağı ve adliyede görev yapan kadınlarında gününü tebrik etti.

Başkan Altun, "Şehitlerimizin bizlere en önemli emaneti olan ailelerini bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ziyaret ettik. Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; gücüyle, duruşuyla, şefkatiyle, herkese yetecek sevgisiyle dünyamızın temel taşı, geleceğimizin mimarı tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.