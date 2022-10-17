Bünyan'ın çöp sorununu tamamen bitirecek proje sona geldi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Turgut Gülen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliği ile yapımında sona gelinen Çöp Transfer İstasyonu’nda atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, dönüştürülmesi ve yeniden işlenmesi için Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapımına başlanan Mobil Atık Getirme Merkezi’ni inceledi.

İncelemeler sonrası projenin önemine değinerek açıklamada bulunan Başkan Altun, "Yaptığımız çalışma ile Mobil Atık Getirme Merkezlerimizi ilçemizin belirli bölgelerine konumlandırarak çöpleri yerinde ayrıştırıp transfer istasyonumuza aktarıma hazır şekilde teslim etmiş olacağız. Kısa sürede hayata geçireceğimiz bu iki proje ile Bünyan’ımızı çöp dağlarından kurtaracak, kötü koku ve birikme nedeniyle oluşan yangınları engelleyecek, atıkları geri dönüşüme kazandırarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.