Bünyan Devlet Hastanesi yolu yenileniyor

Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Bünyan Devlet Hastanesi yolunda başlatılan sıcak asfalt çalışmalarının Kayseri-Malatya Anayol bağlantısı olan Borus Sokak mevkiinde asfalt serim çalışmaları tamamlanırken, Şehit Aziz Bayram Erciyes Caddesi güzergahında çalışmalar devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 02.11.2022 16:19
  • Güncelleme: 02.11.2022 16:38
Bünyan Devlet Hastanesi yolu yenileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Bünyan Devlet Hastanesi yolunda başlatılan sıcak asfalt çalışmalarının Kayseri-Malatya Anayol bağlantısı olan Borus Sokak mevkiinde asfalt serim çalışmaları tamamlanırken, Şehit Aziz Bayram Erciyes Caddesi güzergahında çalışmalar devam ediyor.

Bünyan Devlet Hastanesi ve hastane ile aynı zamanda çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Ticaret Merkezinin bölgeye hareketlilik kazandığını, trafik yoğunluğunun arttığını ve asfalt yenileme çalışmalarının ihtiyaç haline geldiğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Bünyan Devlet Hastanesinin hizmete girmesiyle Kayseri Merkez ilçeleri ve çevre ilçelerden Bünyan’ımıza yoğun bir trafik akışı yaşanıyor. Yine aynı bölgede bulunan üniversite ve ilçemize kazandırdığımız Ticaret Merkezi ile Yavuz Selim Mahallemiz tamamen bir cazibe merkezi haline geldi. Bu nedenle bölgede yapımını planladığımız sıcak asfalt çalışmalarına hız vererek Borus Sokak mevkiinin çalışmalarını tamamlayarak yolu hizmete açtık. Şehit Aziz Bayram Erciyes Caddesinde devam eden çalışmalarımız yakın zamanda tamamlanacak ve hizmete başlayacak. Bizlere çalışma ve projelerimizde her zaman katkı sunan ve destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan Devlet Hastanesi yolu yenileniyor

Bünyan Devlet Hastanesi yolu yenileniyor

Narkotik ekipleri 9 bin 428 kişiye 'uyuşturucuyla mücadele' eğitimi verdi

Narkotik ekipleri 9 bin 428 kişiye 'uyuşturucuyla mücadele' eğitimi verdi

Kayseri'de sendikaya bağlı öğretmenler iş bıraktı

Kayseri’de sendikaya bağlı öğretmenler iş bıraktı

Ticaret Borsası listesinde pastırmanın toptan fiyatı en düşük 242 lira

Ticaret Borsası listesinde pastırmanın toptan fiyatı en düşük 242 lira

Büyükkılıç ve Çiçek PÖH timlerini Suriye'ye dualarla uğurladı

Büyükkılıç ve Çiçek PÖH timlerini Suriye'ye dualarla uğurladı

Kolovetsios: 'Çok iyi bir hocamız var'

Kolovetsios: 'Çok iyi bir hocamız var'

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Azerbaycan Kardeşlik Parkı ve İsa Pınarı açıldı, Şuşa Kültür Evi'nin temeli atıldı

Azerbaycan Kardeşlik Parkı ve İsa Pınarı açıldı, Şuşa Kültür Evi’nin temeli atıldı

DAHA FAZLA
KAYÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

KAYÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

Kayseri'de aranan şahıs operasyonu: 19 gözaltı

Kayseri'de aranan şahıs operasyonu: 19 gözaltı

Gaziantep FK-Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Gaziantep FK-Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Vali Çiçek, TDP Müdürlüğü'nde sporcuların talebini dinledi

Vali Çiçek, TDP Müdürlüğü’nde sporcuların talebini dinledi

Sahte kiralama sözleşmesi ile 850 bin TL'lik dozer aldılar

Sahte kiralama sözleşmesi ile 850 bin TL'lik dozer aldılar