Bünyan Devlet Hastanesi'nde tomografi çekimi başladı

Yaklaşık 6 ay önce hizmete giren Bünyan Devlet Hastanesi'nde tomografi çekim işlemi de yapılmaya başlandı. Böylece vatandaşlar il merkezine ya da başka hastanelere gitmekten kurtuldu. 

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  • 21.02.2022 14:01
  • Güncelleme: 21.02.2022 14:01
Bünyan Devlet Hastanesi'nde tomografi çekimi başladı

Ağustos 2021'de yeni binasına taşınan Bünyan Devlet Hastanesi’nde hastalara bugün itibarıyla tomografi çekimi yapılabiliyor. Hastane yetkilileri, yeni gelişmeyi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Söz konusu paylaşımda, “Tomografi (BT) çekimlerimiz başlamıştır. Bünyan Devlet Hastanesi olarak hizmete yeni giren tomografi cihazımız ile ilçemizin ve çevre halkımızın hizmetindeyiz" ifadelerine yer verildi.

1ha

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