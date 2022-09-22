Bünyan'daki sel bölgesinde yaralar sarılıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen selde zarar gören yol ve su basan evlerde yaralar sarılmaya başlandı.

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  • 22.09.2022 18:45
  • Güncelleme: 22.09.2022 18:45
Bünyan'daki sel bölgesinde yaralar sarılıyor

Belediye ekipleri, suyun getirdiği balçıkları temizlerken, Belediye Başkanı Özkan Altun, mahallede bir daha sel yaşanmaması için gerekli önlemi alacaklarını ve bunun için çalışmaya başlandığını duyurdu. 

Dün akşam saatlerinde yaşanan yoğun yağış ile Bünyan ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesinde sel meydana geldi. Mahallede yola kayalar düştü ve 3 evi de su bastı. Bünyan İtfaiyesi ve Bünyan Belediyesi ekipleri kısa sürede harekete geçerek yoldaki kayaları temizledi. Su baskını yaşanan evler ise, vidanjör yardımıyla temizlendi. Olağanüstü bir durum yaşanmaması için yağış bitimine kadar AFAD, Bünyan İtfaiyesi, Bünyan Belediyesi ekipleri, Jandarma ve KASKİ ekipleri bölgede hazır bulunacak. 

“SEL SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, sel sularından etkilenen mahalleye giderek inceleme yaptı. Mağdur vatandaşlarla görüşen Altun, talep ve isteklerini aldı. Sel baskınıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Altun, “3 evde yaşanan su baskını nedeniyle ufak çaplı hasar meydana geldi. Ekiplerimizle bölgede inceleme yaparak çözüm yolları ile ilgili istişarede bulunduk. Köprübaşı Mahallemizde sel sorununu çözmek için ay sonuna kadar çalışmalarımıza başlayacağız. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür afetlerin tekrar yaşanmamasını niyaz ediyorum'' şeklinde konuştu.

1ha

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