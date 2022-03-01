Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akmescit Mahallesi'nde kış koşulları ve çeşitli nedenlerle bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

PAYLAŞ
  • 01.03.2022 14:36
  • Güncelleme: 01.03.2022 14:56
Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akmescit Mahallesi’nde kış koşulları ve çeşitli nedenlerle bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte hasarlı yolların tespit edildiğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Ekiplerimizle birlikte hasar gören yolları tespit ederek aciliyet ve hava koşulları nedeniyle müdahale edilebilirlik durumuna göre program hazırlıyoruz. Hazırlanan program doğrultusunda yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarımızı hava koşulları uygun olduğu sürece ilçemiz genelinde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor'

Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Kayseri'de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Kayseri’de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

4
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

DAHA FAZLA
Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: 'Hakkını helal et seni öldüreceğim' dedi

Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: “Hakkını helal et seni öldüreceğim” dedi

Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Küçük Mira, Wushu'da birinci oldu

Küçük Mira, Wushu’da birinci oldu

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı