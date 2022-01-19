Bünyan'da karla mücadele

Bünyan Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe genelinde kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 19.01.2022 10:59
  • Güncelleme: 19.01.2022 11:10
Bünyan'da karla mücadele
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi karla mücadele ekipleri; ilçe genelinde kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının başlamasıyla harekete geçen ekipler gece geç saatlere kadar karla mücadele çalışmalarına devam etti. Sabah saatlerinde ise yaya yollarını temizleyerek işe koyulan ekipler; meydanlarda, toplu kullanım alanlarında ve parklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ekiplerin günün 24 saati görev başında olacağını kaydeden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Karla mücadele ekiplerimiz gece gündüz demeden, soğuğa aldırış etmeden hemşehrilerimizin sorun yaşamamaları için çalışmalara devam ediyor. Önceliğimiz ilçemizde vatandaşlarımızın güvenliğini ve rahat şekilde ulaşımını sağlamak. Bu nedenle kar yağışı sürdüğü müddetçe çalışmalarımıza 24 saat kesintisiz devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da kış aylarında dikkatli olmalarını istiyor özveri ile çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

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