Bünyan'da karla mücadele sürüyor

Bünyan ilçesinde belediyenin karla mücadelesi sürüyor.

Yoğun kar yağışıyla beraber Bünyan ilçesinde teyakkuza geçildi. Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dağardı, Köprübaşı, Güllüce, Girveli, Ekinciler, Karatay mahallelerinin yanı sıra ilçe merkezinde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Tüm ekip ve ekipmanlarımızla karla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekli görülen durumda ilçemiz genelinde çalışmalarımıza başlayacak, 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla karla mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemizin aksamaması ve hemşehrilerimizin sorun yaşamaması için kış hazırlığı ve kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.