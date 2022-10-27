Bünyan'da ilk Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

Tamamı Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan Mobil Atık Getirme Merkezinin ilki Şehit Yusuf Uğur Caddesi'ne yerleştirildi.

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  • 27.10.2022 17:20
  • Güncelleme: 27.10.2022 17:49
Bünyan'da ilk Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tamamı Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan Mobil Atık Getirme Merkezinin ilki Şehit Yusuf Uğur Caddesi’ne yerleştirildi.

Bünyan’da başlatılan çalışmalar çerçevesinde kısa süre içerisinde hizmete başlayacak olan Çöp Transferi İstasyonunun en doğru, çevreci ve etkin şekilde kullanılması ve ilçedeki atıkların ayrıştırılmış şekilde transfer istasyonuna aktarılması için harekete geçen Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan Mobil Atık Getirme Merkezlerinden ilki belirlenen bölgeye konuşlandırıldı.

İlçenin çöp sorununu tamamen ortadan kaldıracak Çöp Transfer İstasyonu ve Mobil Atık Getirme Merkezi projeleri ile ilgili açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Çevre kirliliği tüm dünyada giderek büyüyen ve geleceğimizi tehdit eden bir mesele. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma ise geri dönüşüm çalışmaları. Biz de bu noktada önemli çalışmalara imza atıyoruz. Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu projelerimizle birçok farklı sınıfta atıkları toplayarak daha sağlıklı bir geleceğin temelini atıyoruz. Toplanan atıkları ise geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz. Yeşil Bünyan’ımızı hak ettiği gibi çevre dostu bir belediye haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

İHA

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