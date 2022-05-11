Bünyan'da fidan dağıtımı yapıldı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediyesi ekiplerince Güllüce Mahallesi'nde hazırlanan programda fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

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  • 11.05.2022 17:25
  • Güncelleme: 11.05.2022 18:39
Bünyan'da fidan dağıtımı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediyesi ekiplerince Güllüce Mahallesi’nde hazırlanan programda fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Programda dağıtılan fidanlara büyük ilgi gösteren Güllüce Mahallesi sakinleri Başkan Altun’a teşekkür ederek, desteklerini ifade etti. Gösterilen destek ve ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Altun, ’’Bugün Güllüce Mahallemizde düzenlediğimiz törende Bünyan Kaymakamımız Turgut Gülen ile birlikte hemşerilerimize fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Göreve başladığımız günden bu yana belirttiğimiz gibi yeşil bir Bünyan için, evlatlarımıza güzel bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarını hemşerilerimizle el ele gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu çerçevede hemşerilerimizin de gönüllü olduğunu görmek, desteklerini belirtip, teşekkür etmeleri bizleri da ayrı mutlu ediyor. Güzel bir gelecek, daha yeşil bir Bünyan için çalıştığımızın farkında olan ve bu anlamda bize desteklerini ileten hemşerilerimize ve bizleri kırmayarak etkinliğimize katılım sağlayan Kaymakamımız Turgut Gülen’e teşekkür ediyor, fidanlarımızın Güllüce’mize ve tüm Bünyan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

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