Bünyan'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Bünyan Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde ve Elbaşı Mahallesi'nde yol, park ve bahçelerde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.
- 09.02.2022 16:57
- Güncelleme: 09.02.2022 18:29
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Bünyan Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde ve Elbaşı Mahallesi’nde yol, park ve bahçelerde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, çalışmaların hava koşulları uygun olduğu müddetçe sürdürüleceğini ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçileceğini belirtti.
İHA
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