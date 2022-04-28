Bünyan'da Bük Deresi ıslahı yapıldı

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra başlattığı temizlik çalışmalarıyla, dere yataklarını temizlemeye devam ediyor.

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  • 28.04.2022 16:19
  • Güncelleme: 28.04.2022 17:29
Bünyan'da Bük Deresi ıslahı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra başlattığı temizlik çalışmalarıyla, dere yataklarını temizlemeye devam ediyor.

İş makineleri ile yağmur sularının derede oluşturduğu madde ve atıklar temizleniyor. Yapılan düzenleme ve ıslah çalışmaları ile yaşanabilecek taşkın ve sel gibi sorunların önüne geçilirken, bir yandan da yapılan temizlikle haşereler ve sinekler gibi sorunların da önüne geçiliyor.

Bük Deresi’nde yapılan çalışmaların periyodik olarak sürdürüldüğünü belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Daha önce başlatılan çalışmalarla kanalizasyon ve atık sularından arındırılan, hemşerilerimizin sağlığına zarar vermeyecek, kötü koku ve çeşitli sorunlar yaşatmayacak şekilde düzenlenen Bük Deresi’nin temizlik, ıslah ve düzenlemelerini her yıl periyodik olarak yapıyor, kötü koku, taşkın, haşere ve sinek gibi sorunların önüne geçiyoruz. Doğayı, çevreyi ve halk sağlığını korumak için birçok alanda başlattığımız çalışmaları bu alanda da aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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