Bünyan'da asfalt çalışmaları sürüyor

Bünyan Belediyesi, Karakaya Mahallesinde asfalt yapım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçe merkezinde ise yama çalışmalarına devam ediyor.

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  • 11.10.2022 16:04
  • Güncelleme: 11.10.2022 19:24
Bünyan'da asfalt çalışmaları sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi, Karakaya Mahallesinde asfalt yapım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçe merkezinde ise yama çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliği ile bir yandan Karakaya Mahallesi’nde yapımına başlanan asfalt çalışmaları devam ederken, biryandan da ilçe merkezinde yama çalışmaları devam etti. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Altun, ’’İlçe merkezimizde ve çevre mahallelerimizde ihtiyaç duyulan ve ekiplerimizle tespit ettiğimiz bölgelerde asfalt yapım ve yama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tespitlerimiz sonucu yoğun kullanılan, aciliyet olan kilit noktaları önceleyerek çalışmalara devam ediyoruz. Kış ayları öncesinde tespit ettiğimiz bölgelerde çalışmalarımızı tamamlayarak kışa hazır şekilde girmeyi planlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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