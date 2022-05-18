Bünyan Belediyesi'nden dijital belediyecilik alanında yeni adım

Bünyan Belediyesi ve Bünyan Tapu Müdürlüğünce vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek, işlemleri kolaylaştırmak, tapu ve belediye hizmetlerinin hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumunu sağlayarak vatandaşların memnuniyetini arttırmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla 'Elektronik Ortamda Tapu Rayiç Değeri Alınmasına' ilişkin protokol imzalandı.

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  • 18.05.2022 16:48
  • Güncelleme: 18.05.2022 19:20
Bünyan Belediyesi'nden dijital belediyecilik alanında yeni adım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi ve Bünyan Tapu Müdürlüğünce vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek, işlemleri kolaylaştırmak, tapu ve belediye hizmetlerinin hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumunu sağlayarak vatandaşların memnuniyetini arttırmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla ’Elektronik Ortamda Tapu Rayiç Değeri Alınmasına’ ilişkin protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle vatandaşların zaman kaybının giderildiğini ve hizmet kalitesinin arttırıldığını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Bünyan Tapu Müdürümüz Orhan Ergün ve Tapu Sicil Müdür Yardımcımız Mustafa Gündüz ile imzalanan protokol çerçevesinde ’Emlak Rayiç Değerinin Alınması’ işleminde hemşehrilerimiz yaşadığı zaman kaybı, işlem yoğunluğu gibi sorunları ortadan kaldırarak etkin, hızlı, verimli, daha güvenli ve elektronik ortamda kaliteli hizmet alınmasını sağlamış olduk. Bünyan’ımızı yenilikçi bir belediye olarak geleceğe taşımak ve hemşehrilerimize en kaliteli, hızlı ve güvenli hizmeti sağlamak için İmzaladığımız protokolün ilçemize, hemşehrilerimize, belediyemize tapu müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

İHA

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