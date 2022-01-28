Bünyan Belediyesi kapalı mahalle yolu bırakmadı

Bünyan Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

3 gündür sürdürülen aralıksız çalışma ile Bünyan’a bağlı mahalle yollarının tamamının yolu açıldı. Sabah mahallelerde yolları açan ekipler, akşam ise ilçe merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanımız Özkan Altun,"Sabah çevre mahallelerimizde akşam ilçe merkezimizde aralıksız, özveri ile çalışan ve hemşehrilerimizin sorun yaşamaması için fedakarca gecesini gündüzüne katan değerli personelimize hemşehrilerim ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Eşinden, evladından ve ailesinden ayrı kalan, soğuğa aldırış etmeden, gece gündüz demeden mücadeleye devam eden fedakar ekiplerimizi yakından takip ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.