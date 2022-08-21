Buğdaylı mahallesinde cinayet

Olay gece yarısı Kocasinan ilçesi Buğdaylı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ali K. ile Y.T. konuşmak için bir araya geldi. Sözlü tartışma ile başlayan olayda Y.T. yanında getirdiği tabanca ile kurşun yağdırdı. Ali K. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öldürülen Ali K.’nın cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cin0ayet şüphelisi Y.T. otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.