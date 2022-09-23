Buğdaylı cinayetinin firari şüphelisi yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tabanca ile vurulacak öldürülen Ali F.'nin cinayet şüphelisi Y.T. yakalandı.

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  • 23.09.2022 13:26
  • Güncelleme: 23.09.2022 13:26
Buğdaylı cinayetinin firari şüphelisi yakalandı

Olay, geçtiğimiz ay Kocasinan ilçesi Buğdaylı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ali F. ile Y.T. konuşmak için bir araya geldi. Sözlü tartışma ile başlayan olayda Y.T., yanında getirdiği tabanca ile kurşun yağdırdı. Ali F. olay yerinde hayatını kaybetti. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öldürülen Ali F.’nin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet şüphelisi Y.T. otomobil ile olay yerinden kaçmıştı. Polis ekiplerinin cinayet şüphelisini yakalamak için başlattığı çalışma neticesinde cinayet şüphelisi Y.T. yakalandı.

1ha

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